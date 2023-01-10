Предприятие «Криотехника» в Ижевске запустит проект по изготовлению атмосферных испарителей в рамках нацпроекта

В столице Удмуртии ООО «Криотехника», производящее криогенное оборудование для работы со сжиженными газами, приступило к реализации пилотного проекта по изготовлению атмосферных испарителей КТ ИА в рамках нацпроекта «Производительность труда». Реализация проекта рассчитана на шесть месяцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

Отмечается, что данное направление на сегодняшний день является одним из самых востребованных. Так, производство КТ ИА включает в себя большое число операций и составляет порядка 40% выручки предприятия за последние 12 месяцев.

Предприятие рассчитывает, что участие в нацпроекте обеспечит ежегодный рост производительности труда не менее чем на 5%, а также увеличит эффективность организации. Как отметил директор ООО «Криотехника» Сергей Тарасов, пример других предприятий показывает, что можно существенно снизить издержки, а работу сотрудников сделать проще и эффективнее.

Отметим, что «Криотехника» занимается изготовлением криоцистерн, газификаторов и газовых рамп для рудников, промышленности и больниц. Товар предприятия поставляется во все регионы России и страны СНГ, в числе которых Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Армения.