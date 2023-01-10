Алексей Рахманов возглавил Выборгский судостроительный завод

Выборгский судостроительный завод (ПАО «ВСЗ», входит в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) с 10 января 2023 года возглавил Алексей Рахманов. Он стал временно исполняющим обязанности гендиректора верфи по решению совета директоров ПАО, опубликованном 9 января на портале раскрытия корпоративной информации, обратил внимание «Деловой Петербург».

Господин Рахманов на этом посту досрочно сменит прежнего руководителя «ВСЗ» Александра Соловьева, работавшего здесь с июня 2012 года. Новый глава и по совместительству гендиректор ОСК, в которую входит ВСЗ, останется на посту «до момента принятия решения советом директоров ПАО «ВСЗ» об образовании единоличного исполнительного органа (избрании генерального директора)».

Напомним, что Выборгский судостроительный завод одно из крупнейших судостроительных предприятий в регионе. С 2016 года на верфи строят серию из четырех крупнотоннажных рыболовных траулеров-процессоров проекта KМТ01 для АО «Архангельский траловый флот». Кроме того, ВСЗ в 2021 году получил крупнейший для отрасли контракт на постройку дизельного ледокола для Росморпорта. Проблемой предприятия называют высокую кредитную нагрузку, которая отражается на его показателях. Выручка ПАО по итогам 2021-го достигла 7,5 млрд руб., однако чистый убыток составил 1,9 млрд руб.

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