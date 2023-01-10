Глава Северного округа Оренбурга ушел в отставку

Андрей Кембель покинул пост главы Северного округа Оренбурга. Об этом сообщает городская администрация.
«Заявление на увольнение Андрей Кембель написал по собственному желанию»,– говорится в сообщении.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
По информации администрации Оренбурга, в настоящее время обязанности главы округа возложены на первого заместителя Владимира Давыденко. Он приступил к их исполнению во вторник.
Ранее пост заместителя главы Оренбурга по правовым вопросам занял Дмитрий Цветков. Перед этим он курировал вопросы управления имуществом.