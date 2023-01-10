Губернатор потребовал восстановить автобусное сообщение в Кизеле в кратчайшие сроки

Как стало известно «Ъ-Прикамье», губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сегодня в ходе аппаратного совещания со своим правительством и администрацией распорядился немедленно вмешаться в ситуацию с автобусным обеспечением города Кизела.

По данным источника «Ъ-Прикамье», соответствующие распоряжения отданы зампредам краевого правительства Александру Борисову и Андрею Алякринскому, курирующим территории и транспорт. Транспортное сообщение в Кизеле должно быть восстановлено в кратчайшие сроки, отметил собеседник. Кроме того, глава региона подверг резкой критике городские власти Кизела во главе с мэром Андреем Родыгиным, допустившими эту ситуацию.

Ранее глава Кизела Андрей Родыгин в своей соцсети сообщил, что прежний контракт с перевозчиком истек 8 января 2023 года. В декабре 2022-го администрацией был объявлен конкурс на организацию пассажирских перевозок на 2023 год, однако на него пока никто не заявился. Срок окончания приема заявок — 12 января 2023 года. В свою очередь, прежний перевозчик, ООО «Ю Транс Строй», также отказался осуществлять перевозки до окончания срока проведения конкурса.