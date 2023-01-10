В Челябинской области сильнее всего выросли зарплаты у операторов станков и сварщиков

Эксперты «Зарплаты.ру» назвали специалистов, у которых в Челябинской области за полгода ощутимее всего выросли медианные зарплаты. По данным на конец декабря, список возглавили операторы станков с числовым программным управлением (+28%, 84,5 тыс. руб.), сварщики (28%) и главные инженеры проектов (+27%).

В список профессий с наибольшим ростом показателей оплаты труда вошли кладовщики (+17%), электромонтажники (+11%), машинисты и мастера участков — на 10%, инженеры по эксплуатации (+9%). В целом в Челябинской области средняя медианная зарплата в декабре составила 50 тыс. руб. По сравнению с ноябрем общее число вакансий в регионе снизилось на 2%.

Аналитики «Зарплаты.ру» отмечают, что с конца сентября по декабрь на рынке труда наблюдался существенный прирост размещенных вакансий для специалистов рабочих специальностей: монтажников, сантехников, разнорабочих, фрезеровщиков, токарей, специалистов ЖКХ, упаковщиков и грузчиков.

«Также по многим позициям стал заметен рост зарплат. В особенности несоответствие спроса и предложения на рынке труда привело необходимости увеличения заработка по дефицитным в основном рабочим специальностям. Инфляция и сохраняющийся кадровый голод будут способствовать развитию этого тренда и в 2023 году», — считают эксперты.