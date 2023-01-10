Глава Сочи поручил разработать новые меры поддержки для участников СВО

Глава Сочи Алексей Копайгородский поручил проработать новые меры поддержки для участников спецоперации, опираясь на опыт регионов и собственные инициативы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Сегодня крайне важно продолжать максимально оказывать все меры социальной поддержки, которые приняты государством, краем и разработаны нами в Сочи для мобилизованных сочинцев, добровольцев и их семей. Остаемся на постоянной прямой связи с семьями»,— отметил Алексей Копайгородский.

Сейчас вернувшиеся из зоны боевых действий защитники Родины проходят реабилитацию в санаториях Сочи, при необходимости им оказывают юридическую и психологическую помощь. Кроме того, депутатский корпус, меценаты и неравнодушные жители города собирают гуманитарные грузы и помогают укомплектовать подразделения военнослужащих. В этом году по инициативе главы Сочи расширенные заседания Координационного совета с участием родственников мобилизованных будут проходить еженедельно.

Власти Сочи оказали семьям участников СВО помощь уже на 13 млн руб. На курорте выдали около 100 единых абонементов для посещения культурно-досуговых учреждений. Дети участников СВО получили новогодние подарки и посетили театрализованные елки главы города. Кроме того, для десяти семей было организовано посещение спектакля «Щелкунчик» в московском Кремле.

Сейчас 60 детей военнослужащих бесплатно питаются в школах, 40 — получили в первоочередном порядке путевки в детские сады. Дети из 20 семей по заявлению бесплатно посещают спортивные мероприятия и секции. Также им оказывают помощь в сфере здравоохранения.

Татьяна Ручкина

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