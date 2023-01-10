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Челябинскую пивоварню-банкрот продают за 12,1 млн рублей

В Челябинске на повторные торги выставили частную пивоварню «Крист», признанную банкротом. Начальная цена нежилых помещений с земельным участком составляет 12,1 5 млн руб. Информация об этом опубликована на Федресурсе.

Торги на понижение пройдут в закрытой форме предложений о цене. Заявки на участие принимают до 27 января. С 24 января цена объекта снизится до 9 млн руб.

В единый лот включены пивоваренный цех и склад общей площадью более 500 кв. м, расположенные на улице Гагарина, а также земельный участок 1,3 тыс. кв. м. Пивоварню пытались продать в рамках дела о банкротстве с лета прошлого года. Тогда начальная цена объекта составляла 13,5 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Арбитражный суд Челябинской области ввел процедуру наблюдения в ООО «Частная семейная пивоварня "Крист"» в августе 2021 года по заявлению «Восточного экспресс банка» из-за долга в 12,18 млн руб. В апреле суд открыл в отношении должника конкурсное производство. Пивоварня «Крист» работала в Челябинске с середины 90-х годов прошлого века. У собственников — семьи Кристелли — был закрытый пивной клуб в Ленинском районе и точки в торговых комплексах. Последние закрылись в 2021 году, о прекращении работы клуба стало известно весной прошлого года.

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