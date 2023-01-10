ЛДПР направит в оставшийся без автобусного сообщения Кизел партийный и личный транспорт

Фракция ЛДПР в краевом заксобрании решила помочь жителям Кизела, временно оставшимся без автобусного сообщения. «Рассматриваем вопрос отправки в Кизел партийного транспорта»,— написал в своем телеграм-канале лидер фракции Олег Постников. Он также призвал всех однопартийцев, друзей и одноклассников «оказать помощь в доставке пенсионеров, детей до садиков и из садиков, в школу, из школы, в больницу, на тренировки и прочее на личном транспорте». Сам господин Постников намерен после ремонта отправить в Кизел свой автомобиль «Газель».

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Кизел остался без автобусного сообщения 8 января 2023 года, после того как истек контракт со старым перевозчиком. На объявленный конкурс по отбору нового перевозчика пока не поступило ни одной заявки. Срок подачи заявок истекает 12 января. Жители вынуждены добираться до мест назначения на такси и частных машинах.

Глава Кизела Андрей Родыгин призвал таксистов не спекулировать и не завышать цены, пользуясь ситуацией.