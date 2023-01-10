В Свердловской области за год наибольший рост зарплат был у кладовщиков и работников складов

К концу 2022 года средний уровень зарплат в Свердловской области составлял 50 тыс. руб., следует из исследования сервиса «Зарплаты.ру». Наибольший прирост зарплат за год произошел у операторов станков ЧПУ (+29% до 76,2 тыс. руб.), сварщиков (+27% до 100 тыс. руб.) и кладовщиков (+22% до 50 тыс. руб.).

Также значительно выросли зарплаты у электромонтажников (+20% до 50 тыс. руб.), главных инженеров проекта (+13% до 80 тыс. руб.), грузчиков (+13% до 40 тыс. руб.), прорабов (+11% до 67,5 тыс. руб.) и инженеров-технологов (+10% 50 тыс. руб.).

В целом в регионе количество вакансий к концу года снизилось на 7%. Однако спрос на специалистов некоторых профессий все же вырос. Так, машинистов в конце декабря искали на 35% чаще, чем в ноябре, токарей — на 17%, специалистов службы безопасности — на 15%, а курьеров — на 10%.

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