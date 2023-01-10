Пьяного водителя в Колпино задержали лишь после стрельбы по колесам

Полиции удалось установить пьяного водителя в Колпино лишь после стрельбы по колесам из табельного оружия. Погоня ночью 10 января продолжалась около 20 минут, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Водителя на ZAZ Chance сотрудники ДПС пытались остановить для проверки документов на пересечении Пролетарской улицы и Заводского проспекта. Однако он ускорился и попытался скрыться от экипажа патрульной машины. Сотрудник ДПС повредил выстрелами задние колеса, после чего автомобиль остановился.

За рулем оказался 28-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Его доставили в отдел полиции, где выписали семь протоколов. Пострадавших в результате применения оружия нет.

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