Температура воздуха в Уфе оказалась самой низкой за 83 года

Сегодня ночью, 10 января, на метеостанции Уфа-Дема в очередной раз на этой неделе был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха, сообщает Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Температура воздуха понизилась до -39С. Предыдущий температурный рекорд этого дня наблюдался в 1940 году и составлял -38,4С. В центре города температура воздуха прошедшей ночью понижалась до -34,3С. Самая низкая температура воздуха (-39,7) была зарегистрирована метеостанциями в селе Архангельское Архангельского района и Кананикольское Зилаирского района.

Влада Шипилова

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