Агропромышленный кластер Башкирии включен в федеральный реестр промышленных кластеров. Решение было принято Минпромторгом России в конце декабря. В агропромышленный кластер вошли 10 предприятий, занимающихся переработкой продуктов животного происхождения, а также производством комбикормов в Башкирии, сообщили в пресс-службе министерства.

Агрокластер позволит предприятиям «снизить зависимость от импортных составляющих за счет сырья, материалов, комплектующих, которые производят другие участники кластера», написал в своем telegram-канале глава Башкирии Радий Хабиров. Также, по словам руководителя региона, производители получат право на федеральные субсидии и льготные кредиты, на региональном уровне инвестпроекты будут включены в число приоритетных.

В рамках развития агропромышленного парка планируется реализовать инвестпроекты на общую сумму 25 млрд руб. Среди них строительство оптового распределительного центра (8 млрд руб.), логистического центра (1,1 млрд руб.), траспортно-логистического центра (4 млрд руб.) и центра по переработке и хранению сельскохозяйственной продукции (2,6 млрд руб.).

Карина Мамаева

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