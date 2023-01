К делу об обращении взыскания на Four Elements Hotel могут привлечь прокуратуру

На заседании по иску об обращении взыскания на Four Elements Hotel представитель ООО «Силвери», ранее владевшего отелем, ходатайствовал привлечь к делу прокуратуру. Согласно материалам дела на сайте арбитражного суда, надзорный орган могут привлечь к процессу в качестве третьего лица. Истец — латышский AS «PNB Banka» — свою позицию по ходатайству пока не высказал. Напомним, что AS «PNB Banka» требует в суде обратить взыскание на отель Four Elements Hotel по договору залога, а также продать участок и гостиницу с торгов.

На заседании в конце декабря представители другого ответчика — ООО УК «Аурум Инвестмент» и третьего лица, Дмитрия Павлова, против удовлетворения ходатайства не возражали. Представитель Михаила Зайцева, являвшегося в 2020 году собственником пермского «Пилвар» (управляет Four Elements Hotel), оставил вопрос на усмотрение суда.

По решению суда ходатайство о привлечении прокуратуры рассмотрят на следующем заседании, 20 января, с учетом мнения истца. Представитель ответчика «Силвери» должен будет указать территориальный орган прокуратуры, который просит привлечь в участники дела.

В арбитражном суде Пермского края AS «PNB Banka» заявлением к ООО «Силвери», ООО «Инвестиционно-строительная компания» требует признать за собой право залога по кредитному договору на здание отеля «Four Elements Hotel» в Перми и участок под ним. Банк, прекративший деятельность в 2019 году, намерен добиться обращения взыскания на указанное имущество. Истец считает, что «Силвери» без согласия залогодержателя, коим является «PNB Banka» (бывший Norvik Вanka), передало права на это имущество фонду «Палладий», в управление УК «Аурум Инвестмент». В латвийском банке требуют продать заложенный отель с торгов, а из стоимости реализации — погасить долг в €7,6 млн. Ранее правопредшественник латышской кредитной организации выдал кредит $20 млн на развитие сети отелей, которая сейчас называется «Four Elements Нotel». Средства так и не возвратили.

Сегодня собственником пермской гостиницы сети «Four Elements Нotel» является ООО УК «Аурум Инвестмент». В 2020 году по соглашению об отступном ООО «Отели Урала», ООО «ИСК» и ООО «Силвери» заключили с «Аурум Инвестмент» — доверительным управляющим фонда «Палладий» — договор об отчуждении в общую долевую собственность владельцев инвестиционных паев ЗПИКФ здания отеля по ул. Мира, 46б, в Перми (6,3 тыс. кв. м) и участка под ним (2,2 тыс. кв. м).