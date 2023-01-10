Структура Росавиации взыскала с «Омского аэропорта» 16,2 млн рублей

Арбитражный суд удовлетворил иск ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» («АГА(а)», структура Росавиации), взыскав с АО «Омский аэропорт» около 15,1 млн руб. неосновательного обогащения и 1,1 млн руб. процентов на сумму долга. В удовлетворении встречного иска аэропорта на 1,4 млн руб. суд отказал.

Согласно материалам арбитража, ФГУП «АГА(а)» с февраля 2022 года взыскивало с оператора аэропорта деньги за аренду принадлежащих государству летного поля и светосигнального оборудования. Для установления стоимости права пользования этим имуществом была назначена судебная экспертиза.

По данным официального сайта ОАО «Омский аэропорт», 85,3% в уставном капитале компании принадлежит Омской области, 10,6% — физическим и 4,1% — юридическим лицам.

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Дарья Решетникова