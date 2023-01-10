Дело о попытке продажи младенца дошло до суда в Казани

Ново-Савиновский райсуд Казани приступил к рассмотрению уголовного дела о попытке продажи младенца с помощью интернета. Обвиняемой проходит 23-летняя местная жительница, передает пресс-служба суда.

Напомним, сделка прошла в декабре 2020 года. Женщина решила продать своего ребенка, которому на тот момент исполнилось всего три недели, через интернет. Для этого она опубликовала объявление о поиске новых родителей для сына из-за тяжелого материального положения, на это откликнулись двое жителей Пятигорска. Позже стороны договорились о сделке и прибыли в Татарстан. В итоге жители Пятигорска представили ложные сведения об отце в управление ЗАГСА Казани, а затем получили свидетельство об установлении отцовства. На следующий день женщина безвозмездно передала им все документы и своего ребенка, и они увезли последнего к себе.

Жительнице Казани грозит до десяти лет колонии.

Дело будет рассматриваться в закрытом режиме.

"Ъ-Казань"