Госдума не намерена затягивать денонсацию Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Ранее соответствующее предложение было направлено в нижнюю палату парламента президентом Владимиром Путиным. Вместе с тем в Кремле заявили, что данное решение не повлияет на борьбу со взяточничеством внутри России. Депутаты, в свою очередь, обещают и далее совершенствовать национальное антикоррупционное законодательство. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что сложности все-таки могут возникнуть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Россия отныне будет бороться с коррупцией исключительно самостоятельно. В том, что мы выходим из соответствующей европейской конвенции, виноват Запад, в частности, Совет Европы. Фактически выставили нас из ГРЕКО (международной антикоррупционной организации), лишили там права голоса, всячески унижали, но теперь все, терпеть больше это Россия не будет. В Госдуму из Кремля внесен документ с предложением денонсировать Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года. Москва последовательно выходит из всех международных организаций и соглашений, связанных в той или иной степени с недружественным Западом. И вот очередная денонсация.

В чем суть документа: страны-подписанты обязуются бороться с мздоимством, отчитываться об этом и, соответственно, рассчитывать на иностранную помощь. То есть те коррупционеры-россияне, которые сбежали на Запад, должны быть выданы на родину и наоборот. Теперь с этим могут возникнуть сложности, так как законодательная база отсутствует.

Однако российским гражданам предлагается не беспокоиться — взяточников будут и дальше хватать за руку, для этого существует Уголовный кодекс. Правда, окончательно победить это явление пока не получается, но Россия здесь не уникальна, проблема общемировая, и далеко не факт, что мы в этой части хуже так называемых промышленно развитых стран. Коррупционеров действительно хватают за руку, что здесь спорить.

Однако почему-то в современной России отношение к борьбе с этим явлением, скажем так, сложное. Во власти бытует такое мнение, что некоторые определенные персонажи из оппозиции эксплуатируют эту тему для саморекламы и пиара, а на самом деле занимаются чистой воды очернительством. Именно поэтому нечего разглашать информацию о личной жизни и активах госслужащих высокого ранга.

Однако простой российский народ, когда говорит о чиновниках, не всегда проявляет уважение, а чаще улыбается — берут, мол, и в этом практически ни у кого нет сомнений. И вот что интересно — да, у нас есть законодательство, даже в некоторых частях прогрессивное, но при этом нарушитель все равно находит возможность его обойти, проявляя чудеса изобретательности. Кажется, что многим действительно удается, к великому сожалению, уходить от ответственности.

При чем же здесь международная конвенция, спросите вы. Дело в том, что воры и взяточники, сформировав определенный капитал, предпочитают тратить его вдали от родины, даже сейчас и даже в недружественных странах. И, как было сказано выше, вернуть их назад теперь будет проблематично. Что давало международное участие? Приходилось отчитываться, сообщать о принимаемых мерах, законодательных изменениях, насколько они соответствуют современным тенденциям. Коллеги-партнеры, может быть, чего-то и подсказали бы полезное. Теперь всего этого не будет — это во-первых. А, во-вторых, если все-таки победить коррупцию, то сколько можно денег для бюджета сэкономить? Впрочем, к конвенции это отношения не имеет.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".