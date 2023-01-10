В Челябинской области заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 60%

За первую неделю 2023 года заболеваемость ОРВИ и гриппом в Челябинской области снизилась на 60,3% по сравнению с предыдущей неделей. Однако ситуация по-прежнему оценивается как эпидемическая, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Со 2 по 8 января в Челябинской области зарегистрировано более 62 случаев ОРВИ на 10 тыс. населения. Заболеваемость снизилась во всех возрастных группа в связи с разобщением коллективов в новогодние праздники, а также снижением количества обращений за медицинской помощью в эти дни. При этом среди взрослого населения уровень заболеваемости превышает эпидпорог на 45,6%. Среди школьников он ниже эпидемиологического порога на 60,4%, детей 3-6 лет – на 36,7%, до 3 лет – почти на 26%.