Долгострой ЖК «Оптимист-2018» обещают подключить к теплу до конца января

В Саратове долгострой ЖК «Оптимист-2018» обещают сдать до конца января. Об этом сообщает Telegram-канал «Володин. Саратов» по итогам визита на объект спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Объект должны были достроить год назад, однако к зданию до сих пор не подведено тепло. Спикер встретился с обманутыми дольщиками, которые ждут дом 10 лет.

Объект был включен в программу федерального финансирования. Средства на завершение строительства выделили два года назад.

Господин Володин раскритиковал за сложившуюся ситуацию руководителя регионального фонда помощи обманутым дольщикам и предложил за недоработки отстранять от должности. Ему пообещали обеспечить врезку для объекта в теплосети в течение двух дней.

Марина Ковалева