На Ямале из-за морозов закрыли большинство региональных зимников

В Ямало-ненецком автономном округе (ЯНАО) из-за 40-градусных морозов закрыли две из трех зимних автодороги регионального значения. По данным регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, с 8 утра вторника, 10 января запрещен проезд по зимнику Коротчаево — Красноселькуп. С 20:00 понедельника, 9 января также закрыто движение по зимнику Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале.

Как сообщает «Интерфакс», третий региональный зимник, Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги, с вечера понедельника открыт для движения для всех видов транспортных средств общей массой до 30 тонн. Напомним, 7 января его также закрывали из-за сильных морозов.

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