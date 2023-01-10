Мошенники из кредитного потребительского кооператива похитили у жителей Удмуртии 6 млн рублей

В столице Удмуртии расследуется дело по факту мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) со стороны кредитного потребительского кооператива «Аграрное развитие», который функционировал на улице Красная. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, по версии следствия, мошенники заключали договора о передаче личных сбережений под высокие проценты. Однако через некоторое время офис организации закрылся. Деньги гражданам не вернули.

Всего от действий сотрудников «Аграрного развития» пострадал 21 житель Удмуртии. Общая сумма причиненного ущерба составила 6 млн руб.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают возможных потерпевших от деятельности этой компании. Граждан просят обратиться в дежурную часть УМВД России по Ижевску.