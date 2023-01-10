Сооснователя финпирамиды Finiko в ОАЭ выпустили под залог в 20 млн рублей

Сооснователя финпирамиды Finiko Эдварда Сабирова, который был задержан в ОАЭ, выпустили под залог в 1 млн дирхам (почти 20 млн руб. Об этом сообщает «Бизнес Onlinе» со ссылкой на блогера Андрея Алистарова.

Господин Сабиров был отпущен под залог еще в конце 2022 года. Но известно об этом стало лишь сейчас. Помимо того, отец обвиняемого оставил свой паспорт в качестве залога. Издание уточняет, что господин Сабиров может передвигаться по Дубаю, но у него нет возможности покинуть страну.

В декабре 2020 года прокуратура Татарстана выявила в деятельности Finiko признаки финансовой пирамиды. В 2021 году ЦБ включил Finiko в список компаний с признаками нелегальной деятельности. Позже был задержан основатель финпирамиды Кирилл Доронин, трех его партнеров, включая Эдварда Сабирова объявили в международный розыск, а осенью прошлого года последнего задержали в ОАЭ.

"Ъ-Казань"