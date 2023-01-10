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обновлено 09:07

Строительство двух поликлиник завершили в Удмуртии

В Удмуртии завершились работы по строительству двух поликлиник в Воткинске и Можге, сообщил во «ВКонтакте» глава региона Александр Бречалов. Пациенты смогут посещать больницы с апреля после того, как будет поставлено все оборудование и получена вся необходимая документация и лицензии.

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Фото: vk.com, Александр Бречалов

Фото: vk.com, Александр Бречалов

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Фото: vk.com, Александр Бречалов

Фото: vk.com, Александр Бречалов

В частности, поликлиника в Воткинске будет обслуживать около 60 тыс. жителей города и района. Здесь организуют диагностические кабинеты и кабинеты узких специалистов, хирургическую службу и терапевтический прием. В новое здание переедут также женская консультация, лаборатория и отделение функциональной диагностики. Всего объект рассчитан на 630 посещений в смену.

Детская поликлиника в Можге объединит все филиалы, которые в настоящее время размещены в приспособленных помещениях. В больнице оборудуют дневной стационар, молочную кухню, физиоотделение, кабинеты диагностики, педиатров и узких специалистов, а также колясочные, комнаты для кормления и игровую площадку. Поликлиника рассчитана на прием 300 детей за смену.

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