Жители Кизела остались без автобусного сообщения

Кизел временно остался без автобусного сообщения. Жителям приходится добираться до мест назначения на частниках. На объявленный конкурс по отбору перевозчика пока не поступило ни одной заявки.

Как сообщил на своей странице в соцсети глава Кизела Андрей Родыгин, прежний контракт с перевозчиком истек 8 января 2023 года. В декабре 2022-го администрацией был объявлен конкурс на организацию пассажирских перевозок на 2023 год, однако на него так пока никто и не заявился. Срок окончания приема заявок — 12 января 2023 года. В свою очередь, прежний перевозчик ООО «Ю Транс Строй» также отказался осуществлять перевозки до окончания срока проведения конкурса.

«Со слов перевозчиков, основной причиной отказа от осуществления пассажирских перевозок стало снижение пассажиропотока в связи с перехватом пассажиров перевозчиками-“бомбилами”, что привело к нерентабельной деятельности,— написал господин Родыгин.— Обращаюсь к таксистам и лицам, занимающимся частным извозом, с просьбой не спекулировать на ситуации и не завышать цены при осуществлении перевозки пассажиров».