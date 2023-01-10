Российские военные нашли под Авдеевкой карты с планом наступления ВСУ на Ростов и Таганрог

Вооруженные силы Украины планировали наступление на Ростов-на-Дону и Таганрог, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на обнаруженные российскими военными документы на позициях противника под Авдеевкой.

По информации агентства, на картах, оставленных украинскими подразделениями, нанесены отметки о маршрутах в направлении Донецка, Харькова, населенных пунктов ЛНР. По мнению российских военных, это направления для движения частей и техники.

«Одно из направлений – это Ростов-на-Дону, Таганрог. Это возможно, что они хотят или хотели (захватить – ред.)», – пояснил журналистам командир российского подразделения с позывным «Саныч».

По его версии, отметки о возможном наступлении на картах были сделаны не позднее, чем в июле 2022 года.

Анастасия Назарова