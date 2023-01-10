Челябинская область вошла в тройку регионов с самым дешевым бензином АИ-92

В конце декабря средняя потребительская цена бензина марки АИ-92 в Челябинской области составила 43,5 руб./л. Это второе наименьшее значение среди всех субъектов РФ. Самое дешевое топливо АИ-92 отмечено в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО)— 43,3 руб./л, сообщает контрольно-счетная палата Челябинской области.

В список регионов с наименьшей средней ценой бензина АИ-92 вошли Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (44,3 руб./л), Кемеровская область (44,62 руб./л) и Курганская область (44,64 руб./л). Субъектами с самым дорогим топливом этой марки стали Чукотский автономный округ (63 руб./л), Магаданская область (56,8 руб./л), Якутия (56,7 руб./л), Камчатский край (55,9 руб./л) и Сахалинская область (55,3 руб./л).

В список регионов с самой низкой ценой бензина АИ-92 вошли в Алтайский край (46,9 руб./л), ЯНАО (47,2 руб./л), Томская (47,5 руб./л) и Челябинская области (47,7 руб./л).