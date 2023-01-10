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Коммерсантъ FM
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ЛДПР подготовила законопроект о ежегодных выплатах участникам ВОВ в 75 тыс. рублей

Депутаты Госдумы от ЛДПР собираются внести законопроект, который установит ежегодные выплаты в 75 тыс. руб. для участников Великой Отечественной войны. Текст документа опубликован в Telegram-канале замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослава Нилова. Деньги будут выплачивать ко Дню победы.

Согласно документу, выплаты предлагается предоставлять участникам и инвалидам ВОВ, а также вдовам и вдовцам этих граждан. Выплаты также предусмотрены для лиц, награжденных знаками «Жителю блокадного Ленинграда» и «Жителю осажденного Севастополя».

В России к 9 Мая ветеранам Великой Отечественной войны предоставляют различные выплаты. Согласно указу президента России Владимира Путина, в 2022 году размер выплаты составил 10 тыс. руб. Выплату получили около 20 тыс. человек.

Олеся Павленко

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