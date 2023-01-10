Компания «Аспэк-Лес» из Удмуртии приобрела лесопильный завод в Ленинградской области

ООО «Аспэк-Лес» из Удмуртии приобрело 100% уставного капитала лесопильного завода ООО «Майер-Мелнхоф Хольц Ефимовский», расположенного в Бокситогорском районе Ленинградской области. Ранее предприятие принадлежало австрийской группе Mayr-Melnhof Holz GmbH, сообщает «Интерфакс». Соответствующие изменения были внесены в ЕГРЮЛ 30 декабря 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

В пресс-службе администрации региона пояснили, что предприятие продолжит работать согласно профилю, при этом сокращения штата не планируется. Договоры на заготовку древесины с юридическими лицами продолжат выполняться.

Согласно данным «СПАРК Интерфакс», конечным бенефициаром ООО «Аспэк-Лес» является Михаил Питкевич. Отметим, что группа «Аспэк» из Удмуртии объединяет более 15 предприятий в сфере строительства, автомобильного бизнеса, а также сельского хозяйства. Владельцем и руководителем холдинга является ижевский предприниматель Виктор Хорошавцев.

Отмечается, что деревообрабатывающий завод «ММ-Ефимовский» был введен в эксплуатацию в апреле 2009 года. Предприятие основали Mayr-Melnhof Holz совместно с ПАО «Группа ЛСР», однако акционерное общество вышло из бизнеса в 2016 году. Производственные мощности предприятия оцениваются в 380 тыс. куб. м пиломатериалов и 57,6 тыс. т пеллет в год.