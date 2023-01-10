Следователи начали проверку из-за гибели супружеской пары при пожаре в Тюменской области

Поздно вечером 9 января в селе Уктус (Тюменская область) произошел пожар в одноэтажном доме на ул. Серове, в результате которого погибли 69-летний мужчина и его 68-летняя супруга. По факту гибели пенсионеров началась доследственная проверка, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Предварительно установлено, что смерть супружеской пары не носит криминальный характер. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Возможная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

По итогам проверки может быть возбуждено уголовное дело.

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