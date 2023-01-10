Альпинистка из Севастополя погибла при восхождении на гору Сельды в Дагестане

Жительница Севастополя погибла при восхождении на гору Сельды в Докузпаринском районе Дагестана. Сейчас специалисты устанавливают точную причину смерти альпинистки, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Докузпаринского района.

Девушка 1991 года рождения поднималась на гору в составе группы из пяти туристов. Она почувствовала себя плохо, и восхождение отменили. Однако, когда группа спускалась к лагерю, расположенному на окраине села Куруш, недомогание усилилось и девушка скончалась.

В МЧС по Дагестану сообщили, что группа не регистрировалась. Известно, что в ее составе был супруг погибшей девушки.

Татьяна Ручкина

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