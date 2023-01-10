В аэропорту Норильска самолет выкатился за пределы взлетной полосы

Самолет авиакомпании «Норд Стар», вылетавший в Москву, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска. На борту были 116 пассажиров и шесть членов экипажа, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Информации о пострадавших нет.

По данным ведомства, инцидент случился около 9:00 по местному времени (05:00 мск) «при выполнении разворота к исполнительному старту». Самолет выполнял рейс Норильск—Москва (Домодедово). Самолет отбуксировали на стоянку для оценки технического состояния, пассажиров разместили в здании аэровокзала. Прокуратура проводит проверку.

Лаура Кеффер