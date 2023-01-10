Пассажирский самолет выкатился за пределы взлетной полосы в аэропорту Норильска

В норильском аэропорту Boeing авиакомпания NordStar выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, которая организовала проверку авиаинцидента.

По данным ведомства, около 9 утра «при выполнении разворота к исполнительному старту» воздушное судно, которое должно было выполнять рейс в Москву, выкатился за пределы ВПП. На борту самолета находились 116 пассажиров и шесть членов экипажа. «В настоящее время пассажиры размещены в здании аэровокзала, борт отбуксирован на стоянку для оценки технического состояния», — рассказали в прокуратуре.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Илья Николаев