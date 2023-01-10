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Челябинская компания заплатит 500 тыс. рублей за взятку главному инженеру копейского МУП

Строительной компании «Дельтастройкомплект» (Челябинск) назначен штраф в размере 500 тыс. руб. за коррупционное правонарушение. Руководители передали взятку главному инженеру муниципального унитарного предприятия «Копейские системы водоснабжения и водоотведения», сообщает прокуратура Челябинской области.

Сумма взятки превысила 300 тыс. руб. В ноябре 2022 года Калининский районный суд Челябинска вынес обвинительный приговор главному инженеру МУП и двум руководителям коммерческой организации за совершение коррупционного преступления. Фигурантов приговорили к штрафам в размер от 1,5 млн до 2,5 млн руб. По данным следствия, главный инженер получил взятку за муниципальный контракт на капитальный ремонт участка водовода и общее покровительство при его исполнении.

В отношении юридического лица было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени и в интересах юридического лица). По результатам рассмотрения которого назначен штраф в 500 тыс. руб. В целях обеспечения исполнения наказания арестованы расчетные счета ООО «ДельтаСтройКомплект».

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