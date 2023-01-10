В здании Курского драмтеатра создают арт-пространство с музеем

Государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина совместно с Курским государственным драматическим театром им. А.С. Пушкина планируют создать на площадке последнего театральный музей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба

Как сообщили в правительстве регионе, открытие в здании драмтеатра ожидается в ноябре 2023 года и приурочено к 235-й годовщине со дня рождения уроженца Курской губернии Михаила Щепкина. Актер начал свою деятельность именно на сцене местного театра. Планируется, что «арт-пространство станет многофункциональным культурно-театральным центром». В нем должны расположиться дискуссионный клуб, арт-кафе, помещение для проведения мастер-классов. Пока создается проект экспозиции музея, о его стоимости и источниках финансирования не сообщается.

Андрей Цветков