В Пермском крае выросли цены на проезд в пригородных электричках

Краевое минтарифов утвердило новую стоимость проезда в пригородных электричках. Цены на билеты выросли с 1 января 2023 года. Об этом сообщает портал 59.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Минимальная стоимость поездки по тарифу «Агломерация Пермь» (ограничена станциями Курья, Ляды и Липовая Гора) выросла на 2 руб. и составила 34 руб. Цена билета от Голованово до Краснокамска определена в 82 руб. Стоимость поездки от Перми II до Верещагино увеличилась на 20 руб. и теперь составляет 261 руб. На 21 руб. подорожал билет от Перми II до станции Чусовская, его стоимость составила 282 руб.

Экономически обоснованный тариф для Пермской пригородной компании определен в 5,38 руб. за 1 км на каждого пассажира.