Новосибирская «Сибирь» уступила «Ак Барсу» в серии буллитов

В серии послематчевых буллитов «Сибирь» уступила казанскому «Ак Барсу». Матч регулярного первенства Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прошел 9 января в Новосибирске.

Основное время матча завершилось со счетом 2:2, хотя хозяева вели 2:0. У новосибирцев голы забили Никита Коротков и Александр Шаров. Для Александра Шарова это была 22-я шайба в сезоне. Таким образом, по данным сайта КХЛ, он повторил клубный рекорд Евгения Лапина по количеству голов за регулярный чемпионат.

Буллиты точнее бросали казанцы. Перед их началом в воротах «Ак Барса» голкипер Амир Мифтахов уступил место Тимуру Билялову.

«Сибирь» набрала 62 очка, сравнявшись по их количеству с магнитогорским «Металлургом» и омским «Авангардом». Но новосибирцы провели на два матча больше, чем эти команды. В турнирной таблице конференции «Восток» КХЛ только екатеринбургским «Автомобилист» с 63 очками.

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Валерий Лавский