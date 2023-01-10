Лавина сошла на автодорогу в Красноярском крае

По данным МЧС Красноярского края, ранним утром 10 января в Курганинском районе на автодорогу сошла снежная лавина. Масса снега около 30 кубометров заблокировала движение на отрезке - «Курагино – Черемшанка». Никто не пострадал, работники ДРСУ очистили дорогу, движение открыли во всех направлениях.

Всего с начала текущего года в регионе уже зарегистрировано 12 сходов лавин. По информации спасателей, наибольшая вероятность схода лавина наблюдается на 601-605 км автомобильной дороги Р-257 «Енисей» в Ермаковском районе и 26-28 км автодороги Р-01 в Курагинском районе.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова