ТАСС сообщил о завершении испытаний подлодкой «Белгород» макета торпеды «Посейдон»

Экипаж атомной подводной лодки «Белгород» завершил серию бросковых испытаний массогабаритного макета торпеды «Посейдон». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Минобороны РФ.

В рамках испытаний была проведена проверка работы системы запуска «Посейдона». Бросковые стрельбы были необходимы для того, чтобы уточнить поведение субмарины на разных глубинах после выполнения пуска. Агентство отмечает, что не имеет официального подтверждения этих сведений.

В июле 2022 года в СМИ появилась информация, что атомная подлодка «Белгород» проходила испытания в Баренцевом море.