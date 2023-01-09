ФАС выявила картель на 300 млн рублей на торгах по поставкам топлива в Тамбовской области

Центральный аппарат Федеральной антимонопольной службы (ФАС) подтвердил нарушение законодательства заключение четырьмя компаниями картельного соглашения на 369 торгах по поставке бензина и дизеля государственным органам и учреждениям Тамбовской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По его данным, «Эко», ООО «Промторг», ООО «Премиумторг» и ООО «Нефтетранс-Тамбов» заключили и реализовали картельное соглашение «с целью поддержания цен на торгах», что могло «привести к увеличению бюджетных расходов». Общая сумма начальных цен 369 контактов, заключенных в 2018-2022 годах, составила 301,6 млн руб.

Четыре ООО, как пришли к выводу в ФАС, находились по одному адресу, использовали общую инфраструктуру для участия в торгах, а также «фактически отказались от конкурентной борьбы». Эти «нарушения антимонопольного законодательства» ведомство выявило во время проведения в 2021 году внеплановых выездных проверок.

В ФАС заверили, что участникам картеля «грозят оборотные штрафы». Также ведомство намерено передать материалы своей проверки в правоохранительные органы «для решения вопроса о возбуждении уголовного дела».

Сергей Калашников

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