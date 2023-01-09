Жители пяти улиц Краснодара остались без света из-за энергоаварии

Жители домов, расположенных на пяти улицах Краснодара, остались без света в результате энергоаварии. Об этом сообщила единая дежурно-диспетчерская служба.

Отключения электроэнергии произошли в домах на улицах Новороссийская, Уральская, Селезнева, Тихорецкая и Меланжевая. Причиной стало повреждение кабельной линии 6-10 кВ, в результате которого отключились ПС «В-103» и 22 трансформаторные подстанции.

Сообщается, что на месте работает аварийная бригада специалистов. Время восстановления подачи электроэнергии уточняется.

Анастасия Донскова

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