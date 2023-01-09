«Соллерс» возобновила на заводе в Татарстане выпуск своих коммерческих автомобилей

Группа «Соллерс» после перерыва на новогодние праздники возобновила на заводе «Соллерс Алабуга» в Татарстане производство легких коммерческих грузовиков (LCV) на базе моделей китайского JAC полукапотный Atlant массой 2,5-4,2 т и бескапотный Argo массой 2,5-3,5 тонны.

Как сообщила пресс-служба компании, завод готовится к старту производства автомобилей по технологии полного цикла: «запущен процесс по модернизации и настройке оборудования, выстраиваются технические и технологические решения».

«Соллерс» налаживает выпуск новых коммерческих автомобилей взамен Ford Transit, ушедшего с российского рынка после начала военных действий на территории Украины. Тогда американский концерн Ford приостановил деятельность в России и позднее объявил о выходе из совместного предприятия «Соллерс Форд», в котором владел 49%. Он передал эту доли в пользу СП по номинальной стоимости с опционом обратного выкупа в течение пяти лет.

В конце прошлого года «Соллерс» уже начал продажи новых коммерческих автомобилей, собираемых под брендом «Соллерс». Ранее сообщалось, что их локальный выпуск по полному циклу начнется в 2023 году и за 2-3 года достигнет 30 тыс. единиц в год.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"