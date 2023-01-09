«Отсутствие подсудимого в зале суда выгодно стороне обвинения»

9 января вступили в силу поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, которые делают возможным участие сторон в процессе по видеоконференцсвязи (ВКС). Так, подсудимые смогут участвовать в заседаниях по ВКС по собственному ходатайству, ходатайству какой-либо из сторон или по инициативе суда. Ранее по общему правилу подсудимые участвовали в процессе лично, а ВКС использовалась в исключительных случаях. Поправки для «Ъ-Кубань» прокомментировала краснодарский адвокат Елена Зарипова.



Елена Зарипова

Фото: предоставлено автором

«Смею полагать, что новые поправки в УПК не оправдают себя при реализации. Реально у районных судов нет технической возможности обеспечить хорошую видеоконференцсвязь. Но самое главное — на практике при допросе свидетелей с использованием ВКС производство допроса становится неэффективным.

Во-первых, защитник не может увидеть мимику и не улавливает интонации допрашиваемого. Во-вторых, при удовлетворении ходатайства об оглашении показаний свидетель плохо слышит текст, и зачастую, чтобы не тратить процессуальное время, в последующем повторно показания не оглашаются. В том числе в связи новыми поправками эта проблема станет весьма актуальной и для подсудимого, участвующего в заседании через ВКС. Также отсутствие подсудимого в зале судебного заседания выгодно преимущественно стороне обвинения.

Кроме того, при проведении судебного разбирательства с использованием ВКС в случае некачественной связи подсудимый фактически лишается возможности четко слышать то, что происходит в зале судебного заседания, в связи с чем может не получить важных для него сведений и информации, связанной с его защитой, в том числе исследованием доказательств. Это может привести к неполным ответам на вопросы подсудимого, а также к тому, что он не сможет правильно оценить ситуацию, складывающуюся в зале судебного разбирательства.

Как адвокат считаю, что ВКС с подсудимым может применяться только в исключительных случаях и только когда все суды будут оснащены полной технической возможностью осуществлять качественную и бесперебойную ВКС.

Следует добавить, что принятые в УПК поправки также установили возможность подачи документов в электронном виде в суд посредством информационных систем, а также направления таким способом повесток и уведомлений участникам уголовного судопроизводства.

По общему мнению, эти изменения направлены на оптимизацию судебной стадии уголовного судопроизводства. Действительно, цифровые платформы и технологии значительно упростят направление повесток гражданам, которые зарегистрированы на портале госуслуг, однако, как мы все успели убедиться, цифровые платформы и технологии, позволяющие делать такие оповещения, не всегда работают исправно. Ввиду этого считаю, нужно параллельно обеспечить и их бесперебойную работу».

Читайте нас в Telegram