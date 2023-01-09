Перелеты главы вне конкуренции

Управление УФАС по Башкирии возбудило дело в отношении министерства транспорта республики и питерского ООО «Скайкоптер» по признакам нарушения конкуренции. Поводом стали результаты проверки прокуратуры двух закупок по организации перелетов делегаций под руководством главы Башкирии Радия Хабирова в Узбекистан и Донецкую народную республику в марте и мае прошлого года. Общая их стоимость составила 32 млн руб. Установлено, что итоги закупок были подведены уже после фактического выполнения рейсов. Эксперты не исключают, что УФАС наложит административный штраф на чиновников министерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Комиссия УФАС по Башкирии возбудила дело по признакам нарушения конкуренции в отношении министерства транспорта, дорожного хозяйства Башкирии и компания «Скайкоптер», предоставляющей услуги по аренде пассажирских воздушных судов с экипажем.

В определении ведомства говорится, что в его адрес поступили материалы проверки прокуратуры в отношении минтранса. Надзорное ведомство проверяло две закупки по организации визитов делегации Башкирии под руководством главы республики Радия Хабирова в Донецкую народную республику (ДНР) 20-21 марта 2022 года и Узбекистан 16-19 мая.

Для визита в ДНР планировалось совершить перелет из Уфы в Волгоград. В ответ на запрос минтранса поступило четыре коммерческих предложения по аренде пассажирских самолетов с экипажем. «Ютэйр» сообщил, что полет обойдется в 11,5 млн руб., агрегатор чартерных рейсов Take Jet назначил 13,5 млн руб., «Джэт трейдинг групп» — 13,8 млн руб., «Скайкоптер» — 14,3 млн руб. Комиссия минтранса пришла к выводу, что условиям соответствует только предложение питерского «Скайкоптер». Был объявлен аукцион начальной ценой 13,28 млн руб., на который поступила только одна заявка от компании. Итоги подводились 30 марта, а 7 апреля стороны заключили госконтракт. Однако чартерные рейсы были организованы еще до проведения процедуры определения исполнителя, говорится в определении.

Также признаки заключения антиконкурентного соглашения были выявлены при организации перелета делегации Башкирии в Узбекистан по маршруту Нукус-Самарканд-Ташкент. «Ютэйр» запросило за услуги 18,7 млн руб., «Джет партнерс аэро» — 14 млн руб., «Скайкоптер» — 21,1 млн руб. На аукцион поступила заявка только от «Скайкоптер», его итоги были подведены 18 мая, а 27 мая компания заключила госконтракт с минтрасом за 18,8 млн руб. Антиконкурентное соглашение было заключено и начало исполняться до объявления электронного аукциона, отметили в УФАС.

• ООО «Скайкоптер» зарегистрировано в 2020 году в Санкт-Петербурге. Учредителем и директором является Дмитрий Котов. На сайте компании сообщается, что «Скайкоптер» управляет флотом, состоящим из восьми вертолетов и трех самолетов. В 2021 году выручка составляла 6,68 млн руб., прибыль — 8 тыс. руб.

По мнению антимонопольного ведомства, целью закупок было оказание транспортных услуг «с заранее определенным субъектом рынка на неконкурентной основе».

Рассмотрение дела назначено на 31 января.

Дмитрий Котов сообщил «Ъ-Уфа», что не уведомлен о возбуждении дела, с его материалами не знакомился. От других комментариев он отказался.

В минтрансе Башкирии оперативно комментарий не предоставили.

По открытым данным, на авиаперелеты делегаций в прошлом году минтранс потратил из бюджета республики около 80 млн руб.

Старший партнер юридической фирмы Intellect Роман Речкин отмечает, что российское законодательство достаточно лояльно относится к должностным лицам госорганов в подобных ситуациях. «При доказанности заключения антиконкурентного соглашения на них может быть наложен административный штраф в размере от 20 тыс. до 50 тыс. руб. или дисквалификация на срок до трех лет. Последнее — маловероятно», — прокомментировал эксперт.

Влада Шипилова