Застройщику меняют владельца

Администрации Уфы не удалось отменить решение суда по иску компании «Прайм-недвижимость», которая в 2020 году выкупила у муниципальной «Службы заказчика и технического надзора» 100%-ю долю в уставном капитале городского застройщика — ООО «Служба заказчика». В мэрии посчитали, что стоимость контракта, которая составила около 25 млн руб., была ниже рыночной цены компании. Две инстанции арбитражного суда с выводами администрации Уфы не согласились. В мэрии пока не решили по поводу подачи кассационной жалобы. Юристы сомневаются в перспективе отмены судебных актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По решению суда, «Служба заказчика» должна перейти из муниципальной собственности в частную

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ По решению суда, «Служба заказчика» должна перейти из муниципальной собственности в частную

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал администрации Уфы в удовлетворении жалобы на решение арбитражного суда Башкирии по иску ООО «Прайм-недвижимость». Компания просила суд обязать мэрию в десятидневный срок со дня вступления решения в законную силу заключить с ней договор купли-продажи 100% доли в уставном капитале ООО «Служба заказчика». В феврале 2022 года суд первой инстанции удовлетворил иск, но администрация Уфы с решением не согласилась.

Как следует из материалов дела, в апреле 2020 года состоялся открытый аукцион по продаже 100% доли в уставном капитале «Службы заказчика». Организатором торгов был владелец ООО — МУП «Служба заказчика и технического надзора» Уфы, а агентом — ООО «Деловой союз». Начальная стоимость контракта составляла 25,7 млн руб. В торгах приняли участие два претендента — «Прайм-недвижимость» и «Гринвэй». Победителем был признан «Прайм-недвижимость», которому предложили заключить договор по начальной цене, но позднее мэрия фактически отказалась от его подписания.

В суде первой инстанции представитель администрации, в частности, заявлял об аффилированности победителя с «Деловым союзом» через владельца компании-агента Раиля Арсланбекова, а также оспаривал начальную стоимость компании: по мнению мэрии, с учетом активов «Службы заказчика», она составляла не 25,7 млн руб., а 183,2 млн руб.

Удовлетворяя иск, арбитражный суд Башкирии установил, что рыночная оценка активов «Службы заказчика», проведенная для установления начальной стоимости лота, соответствовала закону, а связь между агентом проведения торгов и победителем не была доказана.

• ООО «Прайм-недвижимость» зарегистрировано в 2020 году в Уфе, принадлежит владельцу ООО «Уфастройсити» Раилю Салихову. Чистый убыток компании в 2021 году составил 26 тыс. руб.

• ООО «Служба заказчика» занимается строительством жилых и нежилых зданий. Чистый убыток в 2021 году составил 6,9 млн руб. при отрицательной выручке (–180 тыс. руб.). В мае 2022 года в отношении «Службы заказчика» по заявлению межрайонной ИФНС России была введена процедура наблюдения. По данным ФНС России, за «Службой заказчика» зарегистрированы участки общей площадью 10 га и объекты недвижимости. Согласно данным бухгалтерского баланса за 2020 год, активы компании-должника составили 172,7 млн руб.

В апелляционной жалобе мэрия заявляла о нарушениях, допущенных «Деловым союзом»: агент якобы предоставил потенциальным участникам торгов только четыре дня для ознакомления с предметом аукциона, допустил до торгов «Прайм-недвижимость», несмотря на неполный пакет документов, необходимых для участия в торгах, заниженную начальную стоимость лота и так далее.

Апелляционная инстанция не нашла оснований для удовлетворения жалобы. В частности, начальная стоимость лота, указал суд, была согласована комиссией по оценке эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий администрации Уфы. Срок публикации извещения о проведении торгов и объем указанной информации соответствует закону, отметил суд. Фактов аффилированности между «Прайм-недвижимостью» и «Деловым союзом» апелляционная инстанция не установила.

«В настоящее время специалисты мэрии изучают вынесенный судебный акт. В установленный законом срок, равный двум месяцам с момента изготовления судебного акта в полном объеме, будет принято соответствующее решение об оспаривании», — сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе администрации Уфы.

С Раилем Салиховым связаться не удалось.

Управляющий партнер «Бэйсик консалтинг» Рауль Сайфуллин полагает, что позиция администрации в части оспаривания цены непоследовательна. «Сначала мэрия согласовывает стоимость доли, а затем безуспешно пытается ее дискредитировать. Вместо этого муниципалитету следовало сфокусироваться на установлении иных существенных нарушений правил проведения торгов. Однако после апелляции шансы на отмену состоявшихся судебных актов близки к нулю», — отметил собеседник.

Булат Баширов