В МВД Латвии предложили приостановить действие закона о репатриации из-за частых запросов россиян

МВД Латвии завтра,10 января, намерено инициировать приостановку действия закона «О репатриации». Причиной таких действий в ведомстве назвали рост запросов на статус репатрианта и постоянный вид на жительство по праву репатриации со стороны россиян.

«В 2022 году доля граждан России уже достигла 81% общего числа тех, кто получил статус репатрианта или члена семьи репатрианта»,— приводит издание Delfi заявление МВД.

Согласно закону о репатриации, репатриантами являются лица, которые добровольно переселяются на постоянное жительство в Латвию, если:

они — граждане Латвии (зарегистрированы в Регистре жителей как граждане и получили паспорт гражданина Латвии);

один из родственников по прямой восходящей линии является латышом или либиетисом.

Право на въезд в Латвию вместе с репатриантом имеют члены его семьи: супруг репатрианта, дети репатрианта и его супруга, находящиеся под опекой или на попечительстве лица, и родители, достигшие установленного нормативными актами Латвии определенного пенсионного возраста или находящиеся на иждивении репатрианта.

Мария Федотова