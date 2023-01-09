«Эконива» увеличила EBITDA на 35% за три квартала 2022 года

Холдинг «Эконива» (крупная часть активов находится в Воронежской и Курской областях, а всего — в 13 регионах РФ) объявила предварительные неаудированные финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2022 года. Как сообщили в пресс-службе компании, ее EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации) за увеличилась на 35% к аналогичному периоду 2021 года и достигла 19,5 млрд руб. В евро динамика составила 58% — €258 млн.
Выручка крупнейшего производителя сырого молока в РФ увеличилась также на 35%, до 46,3 млрд руб. В евро выручка увеличилась на 59%, до €613 млн.
«59% рублевой выручки, или 27,3 млрд руб. (годом ранее 63%, или 21,5 млрд руб.), пришлось на основной бизнес — производство сырого молока. В евро этот показатель также составил 59% выручки, или €361 млн (63%, или €243 млн за три квартала 2021 года). Выручка подразделения по переработке показала рост в 69% и достигла 8,3 млрд руб., а в евро выручка увеличилась на 98% до €109 млн»,— отметили в пресс-службе компании
Ликвидность «Эконивы» (cash-EBITDA) в рублях выросла в два раза, до 12,6 млрд руб., в евро — в 2,3 раза, до €167 млн. Это произошло, по оценке компании, «благодаря увеличению выручки и небольшому росту общего поголовья».
Объем производства «Эконивы» за три квартала составил 888 тыс. т сырого молока и 112,9 тыс. т готовой молочной продукции. «Несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию, нам удалось сохранить стабильность в операционной деятельности. Однако в текущих обстоятельствах мы по-прежнему осторожны в отношении наших прогнозов»,— отметил глава «Эконивы» Штефан Дюрр, слова которого приводит пресс-служба.