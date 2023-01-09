«Эконива» увеличила EBITDA на 35% за три квартала 2022 года

Холдинг «Эконива» (крупная часть активов находится в Воронежской и Курской областях, а всего — в 13 регионах РФ) объявила предварительные неаудированные финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2022 года. Как сообщили в пресс-службе компании, ее EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации) за увеличилась на 35% к аналогичному периоду 2021 года и достигла 19,5 млрд руб. В евро динамика составила 58% — €258 млн.

Выручка крупнейшего производителя сырого молока в РФ увеличилась также на 35%, до 46,3 млрд руб. В евро выручка увеличилась на 59%, до €613 млн.

«59% рублевой выручки, или 27,3 млрд руб. (годом ранее 63%, или 21,5 млрд руб.), пришлось на основной бизнес — производство сырого молока. В евро этот показатель также составил 59% выручки, или €361 млн (63%, или €243 млн за три квартала 2021 года). Выручка подразделения по переработке показала рост в 69% и достигла 8,3 млрд руб., а в евро выручка увеличилась на 98% до €109 млн»,— отметили в пресс-службе компании

Ликвидность «Эконивы» (cash-EBITDA) в рублях выросла в два раза, до 12,6 млрд руб., в евро — в 2,3 раза, до €167 млн. Это произошло, по оценке компании, «благодаря увеличению выручки и небольшому росту общего поголовья».

Объем производства «Эконивы» за три квартала составил 888 тыс. т сырого молока и 112,9 тыс. т готовой молочной продукции. «Несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию, нам удалось сохранить стабильность в операционной деятельности. Однако в текущих обстоятельствах мы по-прежнему осторожны в отношении наших прогнозов»,— отметил глава «Эконивы» Штефан Дюрр, слова которого приводит пресс-служба.

Фотогалерея Как открывали новое предприятие «Эконивы» в Воронежской области Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев / купить фото Творожный цех, мощность которого составляет 10 т готовой продукции в сутки, стал продолжением старого производственного комплекса Аннинского молочного завода. В запуске цеха вчера участвовали глава «Эконивы» Штефан Дюрр, воронежский губернатор Александр Гусев и глава Аннинского района Василий Авдеев Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Штефан Дюрр рассказал гостям, что инвестиции в первую очередь реконструкции и модернизации предприятия составляют 841 млн руб., во вторую — оцениваются в 1,1 млрд руб. В рамках первой очереди помимо творожного цеха были возведены бытовой корпус, «станция ледяной воды» и новая электроподстанция Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев «Символично, что новое производство мы открываем в День знаний»,— заметил Александр Гусев. Он поблагодарил господина Дюрра «за последовательную инвестиционную политику и выполнение обещаний». Вместо символической «красной кнопки» на открытии использовали «школьный звонок» Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Площадь творожного цеха составляет 300 квадратных метров. В планах «Эконивы» — удвоить производство творога до 20 т в сутки Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев «Эконива» закупила оборудование у болгарских и российских поставщиков Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев По признанию Штефана Дюрра (справа), у компании на разных молочных комплексах при всех равных условиях получается «разное молоко»: оно может, например, больше подходить для производства сыра или для использования на нужды HoReCa. Причины этого в «Экониве» еще выясняют Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Со второго этажа творожное сырье поступает вниз Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев На первом этаже от сырья отделяется сыворотка. Здесь же происходит фасовка творога Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Два этапа реконструкции должны создать «не менее» 54 рабочих мест Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев / купить фото На втором этапе реконструкции Аннинского молочного завода «Эконива» планирует вдвое увеличить производство творожной линии, оборудовать участок сушки молока и сыворотки, построить склад готовой продукции, котельную и высоковольтную трансформаторную подстанцию Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев «Сейчас у нас все более-менее хорошо — на полях, в коровниках и здесь, на заводе» Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Цех по производству мороженого «Эконива» перезапустила сразу после выкупа Аннинского молочного завода у PepsoCo. Сырьем служит смесь, состоящая из молока с ферм компании и масла собственного производства Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Смесь пастеризуется и фильтруется, массу приводят к однородности и формируют брикеты. Затем их отправляют в «камеру закаливания», где поддерживается постоянная температура в минус 40 градусов. Если на мороженое впоследствии будут наносить слой шоколада, брикет пробудет в камере около 25 минут; если нет — полчаса Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Перед закаливанием в брикеты добавляется палочка Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев / купить фото Ванильный и клубничный пломбиры из камеры закаливания сразу отправляются на упаковку Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев А эскимо погружают в ванну с шоколадом, молочным или темным – происходит глазирование Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Готовый продукт маркируется. Штрих-код системы «Честный знак» уже напечатан на упаковке: оборудованию остается ввести данные в систему Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Готовый продукт увозят на склад Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев / купить фото Готовый продукт увозят на склад Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев На Аннинском молочном заводе «Эконива» производит ультрапастеризованное молоко Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Сырье в течение четырех секунд держат при температуре 137 градусов Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев / купить фото Сейчас на заводе работает две линии — на 6 и на 12 тыс. упаковок в сутки Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев / купить фото Здесь же производится ультрапастеризованное молоко «ЭкоНива Professional Line» с повышенным (не менее 3,2%) содержанием молочного белка. В компании отмечают, что оно разработано для бариста: высокое содержание белка обеспечивает легкую взбиваемость молока в плотную пену для приготовления кофе Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев К 2025 году мощности Аннинского молочного завода «Эконивы» должны вырасти с 200 т (до модернизации) до 750 т сырья в сутки Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев / купить фото Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Следующая фотография 1 / 26 Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев / купить фото Творожный цех, мощность которого составляет 10 т готовой продукции в сутки, стал продолжением старого производственного комплекса Аннинского молочного завода. В запуске цеха вчера участвовали глава «Эконивы» Штефан Дюрр, воронежский губернатор Александр Гусев и глава Аннинского района Василий Авдеев Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Штефан Дюрр рассказал гостям, что инвестиции в первую очередь реконструкции и модернизации предприятия составляют 841 млн руб., во вторую — оцениваются в 1,1 млрд руб. В рамках первой очереди помимо творожного цеха были возведены бытовой корпус, «станция ледяной воды» и новая электроподстанция Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев «Символично, что новое производство мы открываем в День знаний»,— заметил Александр Гусев. Он поблагодарил господина Дюрра «за последовательную инвестиционную политику и выполнение обещаний». Вместо символической «красной кнопки» на открытии использовали «школьный звонок» Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Площадь творожного цеха составляет 300 квадратных метров. В планах «Эконивы» — удвоить производство творога до 20 т в сутки Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев «Эконива» закупила оборудование у болгарских и российских поставщиков Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев По признанию Штефана Дюрра (справа), у компании на разных молочных комплексах при всех равных условиях получается «разное молоко»: оно может, например, больше подходить для производства сыра или для использования на нужды HoReCa. Причины этого в «Экониве» еще выясняют Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Со второго этажа творожное сырье поступает вниз Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев На первом этаже от сырья отделяется сыворотка. Здесь же происходит фасовка творога Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Два этапа реконструкции должны создать «не менее» 54 рабочих мест Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев / купить фото На втором этапе реконструкции Аннинского молочного завода «Эконива» планирует вдвое увеличить производство творожной линии, оборудовать участок сушки молока и сыворотки, построить склад готовой продукции, котельную и высоковольтную трансформаторную подстанцию Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев «Сейчас у нас все более-менее хорошо — на полях, в коровниках и здесь, на заводе» Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Цех по производству мороженого «Эконива» перезапустила сразу после выкупа Аннинского молочного завода у PepsoCo. Сырьем служит смесь, состоящая из молока с ферм компании и масла собственного производства Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Смесь пастеризуется и фильтруется, массу приводят к однородности и формируют брикеты. Затем их отправляют в «камеру закаливания», где поддерживается постоянная температура в минус 40 градусов. Если на мороженое впоследствии будут наносить слой шоколада, брикет пробудет в камере около 25 минут; если нет — полчаса Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Перед закаливанием в брикеты добавляется палочка Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев / купить фото Ванильный и клубничный пломбиры из камеры закаливания сразу отправляются на упаковку Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев А эскимо погружают в ванну с шоколадом, молочным или темным – происходит глазирование Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Готовый продукт маркируется. Штрих-код системы «Честный знак» уже напечатан на упаковке: оборудованию остается ввести данные в систему Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Готовый продукт увозят на склад Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев / купить фото Готовый продукт увозят на склад Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев На Аннинском молочном заводе «Эконива» производит ультрапастеризованное молоко Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Сырье в течение четырех секунд держат при температуре 137 градусов Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев / купить фото Сейчас на заводе работает две линии — на 6 и на 12 тыс. упаковок в сутки Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев / купить фото Здесь же производится ультрапастеризованное молоко «ЭкоНива Professional Line» с повышенным (не менее 3,2%) содержанием молочного белка. В компании отмечают, что оно разработано для бариста: высокое содержание белка обеспечивает легкую взбиваемость молока в плотную пену для приготовления кофе Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев К 2025 году мощности Аннинского молочного завода «Эконивы» должны вырасти с 200 т (до модернизации) до 750 т сырья в сутки Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев / купить фото Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Смотреть

Сергей Калашников

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