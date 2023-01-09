Вениамин Кондратьев занял 19-е место в рейтинге самых влиятельных российских губернаторов

Глава Кубани Вениамин Кондратьев по итогам декабря 2022 года сохранил 19-е место в списке самых влиятельных губернаторов российских регионов. Рейтинг подготовило Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

Средний балл губернатора Краснодарского края составил 6,19.

Рейтинг основан на мнениях политологов и медиаэкспертов, которые оценивают влияние глав регионов РФ на федеральном уровне, в том числе в администрации президента РФ и бизнес-элите.

«Реализация крупных инфраструктурных проектов и обсуждение планов развития городов, влияние спецоперации, а также внимание силовых и проверяющих структур к деятельности региональных властей входят в число факторов, повлиявших на позиции фигурантов рейтинга в декабре 2022 года»,— говорится в сообщении АПЭК.

Глава Крыма Сергей Аксенов занял 22-е место в списке, набрав 6,1 балла. Глава Севастополя Михаил Развожаев набрал 5,5 балла, что обеспечило ему 41-ю позицию в рейтинге влияния глав российских субъектов. Губернатор Адыгеи Мурат Кумпилов занял 63-е место, набрав 4,8 балла.

Анастасия Донскова

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