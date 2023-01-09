На Кубани объем субсидирования кинокомпаний за год увеличили в два раза

Объем субсидий, поступивших кинокомпаниям на Кубани в 2022 году, вырос в два раза в сравнении с 2021 годом. Об этом сообщила пресс-служба департамента инвестиций и развития МСП.

В прошлом году кинопроизводители региона получили 38,4 млн руб. в качестве субсидий. Годом ранее — 19,2 млн руб. За прошлый год поддержку получили 10 кинопредприятий на производство 19 картин. За 2022 год также увеличилось число предпринимателей, привлеченных к процессу кинопроизводства.

«Если в позапрошлом году их было 58, то в 2022 году количество региональных контрагентов увеличилось до 242»,— говорится в сообщении.

Сопровождение кинопроектов, от подбора локаций до привлечения кадров, оказывает региональная кинокомиссия. За 2022 год организация провела более 170 консультаций.

Анастасия Донскова

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