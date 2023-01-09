«Одна победа — и все пойдет»

Во вторник, 10 января, хоккейный клуб «Автомобилист» в Екатеринбурге проведет встречу с московским ЦСКА. Свердловчане остаются на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, хотя потерпели уже девятое поражение подряд. Неудачная серия игр у команды началась после декабрьской паузы в чемпионате КХЛ. Главный тренер свердловчан объясняет это тем, что в команде, «как в часах, сломался какой-то механизм». Впрочем, по его словам, свердловчане постараются выйти в плей-офф, до которого осталось 20 матчей, — лидерами.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Хоккейный клуб «Автомобилист» после перерыва регулярного чемпионата КХЛ на проведение Фонбет Матча Звезд 10–11 декабря и Кубка Первого канала 15–18 декабря не смог одержать победу ни в одной из девяти прошедших игр. Пять матчей команда проиграла в основное время — 19 декабря «Адмиралу» 2:3, 21 декабря «Сибири» 0:4, а также 28 декабря, 3 и 8 января «Авангарду» 5:0, 1:7 и 2:1 соответственно. Один матч завершился в овертайме 26 декабря победой «Салавата Юлаева» со счетом 3:2 и три матча — в серии буллитов: 24 декабря победой «Барыса» 5:4, 30 декабря победой «Сибири» 1:0 и 6 декабря победой «Трактора» 4:3.

«Хорошая игра была в Челябинске (4:3Б в пользу “Трактора”.— «Ъ-Урал»), в игре, которую мы в Омске проиграли 0:5, было неплохое движение, много моментов, но не было реализации. Что-то не клеится, да. Как в часах, какой-то механизм сломался в команде. Но мы ищем. Равнодушных нет. Все хотят побеждать»,— сказал главный тренер ХК «Автомобилист» Николай Заварухин. По его мнению, ситуацию должно изменить возвращение к игре двух лидеров — Анатолия Голышева и Стефана да Косты, которые находятся в списке травмированных и на которых, по мнению тренера, «строится вся команда».

«Важно одержать одну победу — и дальше пойдет все. Надо, чтобы добавилась уверенность ребятам. Со стороны тренерского штаба никакой паники нет. Мы видим, что есть игра, но нужна одна победа»,— уверен господин Заварухин.

Несмотря на неудачную серию игр, «Автомобилист» продолжает держаться на первой строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ, набрав 63 очка. При этом отрыв от ближайших соперников — магнитогорского «Металлурга», омского «Авангарда» и «Сибири» — сократился до одного балла (у команд по 62). Еще одна команда уступает на два очка — уфимский «Салават Юлаев» набрал 61 балл и расположился на пятом месте. В случае дальнейших поражений «Автомобилист» рискует не только лишиться лидерства в «Востоке», но и упасть ниже тройки сильнейших.

Впрочем, по словам Николая Заварухина, команда все же постарается завершить регулярный чемпионат КХЛ лидером. «Это не обсуждалось в раздевалке, но всегда почетно выходить в плей-офф с первого места. Это дает преимущество — играть против команды с восьмого места. Если выиграем “регулярку”, будет поднятие духа»,— заверил тренер.

Всего до конца регулярного чемпионата и начала матчей за Кубок Гагарина «Автомобилисту» осталось провести 20 игр. Во вторник, 10 января, свердловчане встретятся с ЦСКА. Команды долгое время находились по соседству в общей турнирной таблице, периодически меняясь местами, но после безвыигрышной серии «Автомобилиста» их разъединяет две строчки: москвичи, уступив СКА (75 очков), заняли второе место с 67 баллами. Затем идут «Торпедо» и «Локомотив» (по 65), а уже после — екатеринбуржцы. В этом сезоне «Автомобилист» и ЦСКА встречались один раз 21 октября, тогда победу со счетом 4:1 одержали москвичи.

После домашней игры «Автомобилист» отправится на выезд, в рамках которого 15 января встретится с минским «Динамо», 17 января — с московским «Спартаком» и 19 января — с московским «Динамо».

Катерина Якушева