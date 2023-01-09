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В Ярославле снесли оставшиеся здания элеваторов

В Заволжском районе прошел второй этап сноса зданий элеватора, сообщила пресс-служба мэрии Ярославля. Подрядная организация снесла оставшиеся пять зданий.

Фото: Вероника Макарова

Фото: Вероника Макарова

«Ъ-Ярославль» сообщал, что первый этап сноса произошел 7 ноября 2022 года, по техническим причинам обрушились всего два здания. Тогда повторный взрыв обещали через 2 недели, но процесс завершился только 9 января.

На месте элеваторов новый собственник построит малоэтажные жилые дома.

Как прошел первый этап сноса зданий элеватора — в фотогалерее «Ъ-Ярославль».

Вероника Макарова

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