В Ярославле снесли оставшиеся здания элеваторов

В Заволжском районе прошел второй этап сноса зданий элеватора, сообщила пресс-служба мэрии Ярославля. Подрядная организация снесла оставшиеся пять зданий.
Фото: Вероника Макарова
«Ъ-Ярославль» сообщал, что первый этап сноса произошел 7 ноября 2022 года, по техническим причинам обрушились всего два здания. Тогда повторный взрыв обещали через 2 недели, но процесс завершился только 9 января.
На месте элеваторов новый собственник построит малоэтажные жилые дома.
Как прошел первый этап сноса зданий элеватора — в фотогалерее «Ъ-Ярославль».
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