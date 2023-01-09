На Кубани определят границы семи особо охраняемых территорий

В Краснодарском крае в ближайшее время определят границы семи особо охраняемых природных территорий регионального значения (ООПТ). Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

В настоящее время в крае находятся 429 ООПТ, в том числе семь из них — федерального значения.

«В 2023 году мы продолжим проводить государственный учет и мониторинг состояния краснокнижных видов растений и животных, совместно с администрациями муниципалитетов — создавать особо охраняемые природные территории местного значения и лесопарковые зеленые пояса»,— отметил замгубернатора Роман Лузинов.

В прошедшем 2022 году в регионе создали 23 особо охраняемые природные территории, из которых шесть — регионального значения, еще 17 — муниципального. Общая площадь ООПТ составила 24 тыс. га. Статус получили «Успенские соленые озера», заказники «Кавказский» и «Чехрак», природный парк «Вулканы Тамани» и «Ахтарские соленые озера».

Анастасия Донскова

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